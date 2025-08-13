تكنولوجيا: ‏HONOR تكشف عن Magic V5… قفزة تقنية غير مسبوقة في عالم الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HONOR عن هاتفها الجديد Magic V5 الذي يأتي بدقة تصنيع فائقة بفضل نظام تحكم ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع قدرة على ضبط المكونات بدقة تصل إلى 0.003 ملم. هذا الابتكار يمنح الهاتف جودة تصنيع وأداء من مستوى جديد كليًا.

أثبت Magic V5 قوته الميكانيكية برفع وزن يصل إلى 104 كجم أثناء تعليقه، في سابقة لم نشهدها من قبل في أي هاتف قابل للطي، ما يعكس صلابته الاستثنائية.

وزوّدت HONOR الهاتف بزجاج NanoCrystal المطور ليحصل على مقاومة تآكل أعلى بثلاثة أضعاف، ومقاومة للسقوط أقوى بعشر مرات، إضافة إلى مقاومة خدوش تفوق الهواتف المنافسة بخمسة عشر ضعفًا.

كما تأتي الشاشة الخارجية بسطوع قياسي يصل إلى 5000 نتس، مع تردد 4320Hz لراحة العين، ودعم القلم على كلتا الشاشتين، وتجربة عرض مذهلة بتقنية Dolby Vision.

ولضمان أداء ثابت حتى في أقسى الظروف، دمجت الشركة نظام تبريد Titanium Vapor Chamber الذي يرفع كفاءة التبريد بنسبة 53%.

أما من ناحية التصوير، فيحمل Magic V5 منظومة كاميرات احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل عالية الحساسية للضوء، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب تليفوتو بدقة 64 ميجابكسل.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي إزالة الأشخاص غير المرغوب بهم، والتخلص من الانعكاسات، وتحويل الصور إلى مقاطع فيديو بسهولة.

كما يتيح الهاتف نقل الملفات بلمسة واحدة لأي جهاز، سواء كان يعمل بنظام iOS أو اندرويد أو Mac أو ويندوز، مع سرعة فائقة في مشاركة الصور والفيديوهات مع أجهزة آيفون.

ويحمل Magic V5 مواصفات رائدة تشمل معالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية بسعة 5820 مللي أمبير، وأقوى عدسة بيريسكوب في فئة الهواتف القابلة للطي، مع مقاومة IP58/IP59 للماء والغبار، وشحن فائق السرعة.

ولضمان راحة المستخدمين، توفر HONOR أكثر من 65 مركز خدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع حماية للشاشة، وصيانة لمدة عامين، وخدمة VIP، وضمان دولي.