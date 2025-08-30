تكنولوجيا: إدراج TCL NxtPaper 60 Ultra 5G قبل ظهوره الرسمي في IFA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد TCL للكشف عن هاتف ذكي جديد خلال فعاليات IFA في برلين خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبدو أن الهاتف، الذي يحمل اسم NxtPaper 60 Ultra 5G، ظهر بالفعل في قائمة أمازون ألمانيا قبل الإعلان الرسمي.

تشير القائمة إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة NxtPaper مقاس 7.2 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت. أما البطارية، فقد وُصفت بأنها طويلة الأمد، لكن لم يتم الكشف عن سعتها الدقيقة.

داخل الصندوق، سيجد المستخدم كابل USB-C فقط، من دون وجود شاحن مرفق. الهاتف سيعمل بنظام اندرويد 15، وهو أمر قد يبدو مخيبًا للآمال نظرًا لأن جوجل أطلقت اندرويد 16 في يونيو الماضي.

وسيُطرح الجهاز في لون اسود مع دعم لشبكات الجيل الخامس، وسيكون متاحًا بشكل مفتوح عبر أمازون.

وفقًا للقائمة، من المقرر أن يتم طرح NxtPaper 60 Ultra في 5 سبتمبر، وهو ما قد يتزامن مع موعد الإعلان الرسمي من TCL.

المصدر