تكنولوجيا: كو يؤكد ارتفاع الطلب على سلسلة iPhone 17 متفوقة على iPhone 16 وPro Max يتصدر الحجوزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل الأسبوع الماضي عن سلسلة iPhone 17 يوم الثلاثاء، وفتحت باب الحجز المسبق يوم الجمعة 12 سبتمبر. وتشير البيانات الأولية إلى أنّ الهواتف الجديدة تحقق طلبًا أقوى مقارنة بسلسلة iPhone 16 العام الماضي، بحسب المحلل مينغ-تشي كو.

أوضح كو أن خطط إنتاج أبل لهواتف iPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Pro والإصدار الأساسي خلال الربع الثالث من عام 2025 ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. كما أنّ فترات الانتظار لهذه الطرازات أطول قليلًا، وهو ما يتماشى مع تقارير سابقة صادرة عن بنك JP Morgan.

ورغم أن JP Morgan أشار إلى زيادة الاهتمام بالإصدار الأساسي iPhone 17، يرى كو أن iPhone 17 Pro Max يظل النجم الأبرز في التشكيلة.

فقد رفعت أبل خطة إنتاج هذا الهاتف بنسبة تقارب 60% مقارنة مع iPhone 16 Pro Max، حتى وإن بقيت فترات التسليم متقاربة.

وللمقارنة، ذكر JP Morgan أن فترات الانتظار وصلت إلى نحو 4 أيام لـ iPhone 17 Pro و21 يومًا لـ iPhone 17 Pro Max، مقابل 6 و20 يومًا لطرازات iPhone 16 خلال أسبوع الحجز الأول.

في المقابل، جاء أداء iPhone Air الجديد الأرفع أبطأ نسبيًا من باقي التشكيلة، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تأخر طرحه في الصين بسبب مشكلات تنظيمية متعلقة بـ eSIM. وحتى الآن، تُظهر البيانات أن طلبات الحجز ستُشحن يوم الإطلاق نفسه، ما يعكس طلبًا أقل مقارنة بـ iPhone 16 Plus الذي واجه فترة انتظار وصلت إلى أسبوعين. ومع ذلك، ضاعفت أبل تقريبًا خطة إنتاج iPhone Air ثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق، ما يشير إلى توقعها بزيادة الطلب لاحقًا.

في الوقت الحالي، تظل سلسلة iPhone 17 متاحة للحجز عبر متجر أبل. وفي الولايات المتحدة، سيصل iPhone Air والإصدار الأساسي في يوم الإطلاق، 19 سبتمبر، بينما يواجه iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max فترات انتظار تصل إلى ثلاثة وأربعة أسابيع على التوالي.

