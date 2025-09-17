تكنولوجيا: ظهور Xiaomi 17 Pro على منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 17 خلال هذا الشهر، مؤكدة أن نسختي 17 Pro و17 Pro Max ستأتيان مع شاشة ثانوية في الجهة الخلفية. وستعمل السلسلة الجديدة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 المنتظر الإعلان عنه رسميًا في 23 سبتمبر.

وبحسب منصة Geekbench، ظهر هاتف يحمل رقم الطراز 25098PN5AC يُعتقد أنه Xiaomi 17 Pro، مزودًا بالمعالج الجديد مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت. كما ظهر الهاتف يعمل بنظام اندرويد 16، على الأرجح مع واجهة HyperOS 3 التي يُتوقع طرحها بالتزامن مع السلسلة.

وأوضحت قائمة Geekbench أن المعالج يضم نواتين Oryon بتردد 4.61 جيجاهرتز، وست أنوية أخرى بتردد 3.63 جيجاهرتز. وحقق الهاتف 3096 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و9382 نقطة في الاختبار متعدد الأنوية.

ومع ذلك، يظل من الأفضل التعامل مع هذه النتائج الأولية بحذر حتى صدور النسخة النهائية.

