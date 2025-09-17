تكنولوجيا: هونر تؤكد موعد إطلاق سلسلة Magic8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت هونر أن سلسلة Magic8 ستُكشف رسميًا في الربع الرابع من عام 2025 (بين أكتوبر وديسمبر)، وفقًا لما صرّح به Guo Rui، المدير التنفيذي للتسويق في الشركة. ووصف الهاتف القادم بأنه “أكثر هواتف الفئة الرائدة إثارة في الربع الأخير من العام”.

وتشير التسريبات إلى أن هواتف Magic8 قد تضم زرًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي، رغم أن هذه المعلومة لم تُعتمد رسميًا بعد. لكن الرئيس التنفيذي لشركة هونر، James Li، أوضح أن نظام MagicOS 10 سيأتي بدمج عميق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرًا على أتمتة العديد من المهام، بالإضافة إلى اعتماده على نموذج لغوي ضخم متطور.

حتى الآن لم تحدد هونر موعدًا أدق من إطار الربع الرابع، إلا أن شائعات سابقة رجّحت إطلاق السلسلة في منتصف أكتوبر، أي قبل فترة وجيزة من إطلاق سلسلة Magic7 في أواخر أكتوبر 2024.

ومن المرجح أن يتم الإطلاق على مراحل كما حدث سابقًا، حيث يُتوقع الكشف عن هاتفي Magic8 وMagic8 Pro في الربع الرابع، على أن تصل نسختا Magic8 Ultra وMagic8 Mini في مطلع 2026.

وتشوق الشركة بالفعل لبعض المزايا البارزة، مثل تقنية NoxGod المخصصة لكاميرا تقريب بدقة 200 ميجابكسل، بجانب تزويد السلسلة بمستشعر dToF متطور.

