زلزال قوي يضرب روسيا مصحوباً بتسونامي اليوم 30 يوليو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت السواحل الشرقية لروسيا يوم الأربعاء 30 يوليو 2025 لزلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار من تهديد تسونامي.

أقوى زلزال منذ كارثة اليابان

يُعتبر هذا الزلزال الأقوى عالميًا منذ الكارثة التي ضربت اليابان عام 2011، والتي أسفرت عن وفاة آلاف الأشخاص بسبب تسونامي مدمر.

تحذيرات على مستوى عالمي

مركز الزلزال كان على بُعد 136 كيلومتر من مدينة بتروبافلوفسك وكامشاتكا الروسية، مما دفع لإطلاق تحذيرات من تسونامي عبر دول المحيط الهادئ. القلق انتشر من هاواي إلى السواحل الباردة لألاسكا وحتى الحدود المكسيكية.

تحذيرات جادة

مركز التحذير من تسونامي أعلن بجدية عن احتمالية حدوث موجات تسونامي خطيرة واسعة النطاق، وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة حتى رفع التحذير نهائيًا.

إجلاء السكان

في جزيرة سخالين الروسية، تم بدء عمليات إجلاء للسكان، حيث أعلن الحاكم المحلي عن تفعيل خطط الطوارئ لضمان سلامة الجميع.

مركز زلزال خطير

يقع مركز الزلزال في منطقة شبه جزيرة كامشاتكا النائية في أقصى شرق روسيا، وهي جزء من حلقة النار في المحيط الهادئ.