مقتل الطالب السعودي في كامبريدج والسفارة تؤكد التنسيق لنقل الجثمان والشرطة تعتقل اثنين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقتل الطالب السعودي في كامبريدج

تعرض مواطن سعودي في جنوب مدينة كامبريدج البريطانية لاعتداء أدى إلى وفاته، وذلك وفقًا لتأكيد السفارة السعودية في بيان رسمي.

تفاصيل الحادث الأليم

تفيد التقارير بأن السفارة السعودية تتواصل مع السلطات البريطانية لكشف ملابسات الحادث ونقل جثمان الضحية إلى المملكة. وقدّمت السفارة تعازيها لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده برحمته.

التحقيقات والاعتقالات

وفي تطورات القضية، تم توجيه تهمة القتل لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وتم اعتقال رجل آخر يشتبه في تورطه في المساعدة في الجريمة.

التشريح والتحقيقات القادمة

من المقرر أن يُجرى تشريح للجثة يوم الثلاثاء لتحديد سبب الوفاة بدقة. وأكدت الشرطة أن الطالب المتوفى كان يشارك في برنامج تدريبي في كامبريدج وتعرض للطعن في هجوم غير مبرر.

متابعة القضية

تستمر السفارة السعودية في التعاون مع السلطات البريطانية لمتابعة التحقيقات، وذلك في إطار حرص المملكة على رعاية شؤون مواطنيها في الخارج وضمان حقوقهم وتحقيق العدالة.

يمكنكم متابعة تفاصيل القضية عبر حساب السفارة السعودية في المملكة المتحدة على تويتر.

نحن في انتظار المزيد من التحقيقات والتطورات في هذه القضية الحزينة.