حرس الحدود في جازان ينقذ ثلاثة مواطنين من الغرق أثناء السباحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة جازان تنقذ ثلاثة مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان ثلاثة مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في مواقع غير مخصصة لذلك. تم تقديم المساعدة الضرورية لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

توجهت المديرية العامة لحرس الحدود بنصيحة للمتنزهين بضرورة اتباع إرشادات السلامة البحرية والسباحة في الأماكن المخصصة لذلك. وشددت على أهمية الاتصال بالأرقام الطارئة (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في حالات الطوارئ.

هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بقوانين السلامة أثناء ممارسة النشاطات البحرية، وتذكير الجميع بضرورة توخي الحذر والحيطة في كل الأوقات.