المركز الأولمبي يكشف حقيقة فيديوهات البلوجر ويطالب بحذفها رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد مدير المركز الأولمبي بالمعادي، عاطف حمودة، أن الفيديوهات المثيرة للجدل، والتي تم تصويرها داخل المركز، لا علاقة لها بالأنشطة الرياضية أو المنتخبات الوطنية.

تفاصيل واقعة فيديوهات المركز الأولمبي

أثارت فيديوهات منسوبة لأحد البلوجرز، تم تصويرها داخل المركز الأولمبي بالمعادي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب رياضيون عن استيائهم من تصوير هذه الفيديوهات داخل المركز الرياضي.

رد المركز الأولمبي على الجدل المثار حول الفيديوهات

نفى مدير المركز الأولمبي بالمعادي، عاطف حمودة، أي علاقة للفيديوهات بالأنشطة الرياضية أو المنتخبات الوطنية. وأكد أن الفيديوهات خاصة بحفل الجمعية المصرية للإعلام والسينما الذي أقيم على مسرح الفندق داخل المركز.

إجراءات المركز الأولمبي لمنع تكرار الواقعة

أوضح حمودة أن المركز الأولمبي طالب إدارة الفندق بحذف الفيديوهات لعدم الحصول على موافقة مسبقة بالتصوير. تم التنبيه على إدارة الفندق بضرورة احترام حقوق الخصوصية وعدم تصوير مثل هذه المقاطع دون تصريح مسبق.