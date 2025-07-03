الامارات | «الداخلية» تنظم ورشة تعريفية لتعزيز استجابة الأطباء في حالات الطوارئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تعريفية بخدمة «بن وريقة»، بالتنسيق مع لجنة تسهيل وصول الأطباء في حالات الطوارئ، وذلك في مقر إدارة التعليم الطبي والأبحاث بإمارة دبي، في إطار السعي المتواصل نحو تطوير الخدمات وتعزيز جاهزية الفرق الطبية. واستهدفت الورشة الأطباء العاملين في مختلف الجهات الصحية في الدولة، بهدف تعزيز الوعي بالخدمة، وتسليط الضوء على دورها الحيوي في تسريع الاستجابة الطبية للحالات الحرجة وحماية الأرواح. وتضمنت الورشة شرحاً وافياً حول المفهوم العام للخدمة، وأهميتها، وآلية التسجيل والحصول عليها.