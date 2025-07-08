الامارات | قرقاش: لقاء رئيس الدولة بالشرع يؤكد التزام الإمارات بنجاح سورية في هذه المرحلة المفصلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالرئيس السوري أحمد الشرع يجسّد عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد التزام الإمارات بنجاح سورية في هذه المرحلة المفصلية.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع يجسّد عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد التزام الإمارات بنجاح سورية في هذه المرحلة المفصلية".

وأضاف :"وقد كان المحور الاقتصادي والتنموي في صلب هذا اللقاء، فيما يشكّل النجاح الملهم للجالية السورية الكبيرة في الإمارات، التي تقارب 400 ألف شخص، أحد مفاتيح التعاون والدور المحوري للإمارات".

وتابع قائلا: "النجاح الاقتصادي والتنموي كفيل بوضع سورية على طريق التعافي والازدهار".