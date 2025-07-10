الامارات | طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:03، والمد الثاني عند الساعة 01:12، والجزر الأول عند 08:20، والجزر الثاني عند الساعة 18:53.

في بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47، والمد الثاني عند الساعة 21:43، والجزر الأول عند الساعة 16:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.