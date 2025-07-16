الامارات | المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دليل تخطيط الحملات الإعلامية الحديثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل تخطيط الحملات الإعلامية الحديثة، ليكون مرجعاً أساسياً لفرق الاتصال الحكومي، ويتضمن الخطوات الرئيسة، والإرشادات المنهجية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ حملات اتصالية وإعلامية ناجحة محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع شبكة الاتصال الحكومي، بحضور مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، ومديري ومسؤولي ومستشاري الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وعقد في مقر المؤثرين بدبي.

ويهدف الدليل إلى تمكين الجهات الحكومية من تحسين فاعلية حملاتها، وتعزيز تفاعل الجمهور، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وتحديد الفئات المستهدفة، وصياغة الرسائل الإعلامية المؤثرة والملائمة، واختيار القنوات الاتصالية الأكثر تأثيراً.

وقدم سعيد العطر، في اجتماع شبكة الاتصال الحكومي، جلسة بعنوان «الحملات الإعلامية الناجحة»، تطرق خلالها إلى أبرز مقومات ومراحل تطوير حملات إعلامية ناجحة، قادرة على تحقيق الأهداف الاتصالية، وآليات تنفيذ الحملات الإعلامية، وتحديد جمهورها، وقياس نتائجها، كما استعرض نماذج لعدد من الحملات الإعلامية الوطنية المحلية والعالمية الناجحة، وتأثيرها في دولة الإمارات وسمعتها، ومنها حملة إطلاق مسبار الأمل، وأبرز نتائجها في التأثير الإعلامي، وقال: «يأتي إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لدليل الحملات الإعلامية الحكومية، في إطار حرص المكتب على تطوير عدد من الأدلة الإعلامية التي تمثل مرجعاً متكاملاً للجهات الاتحادية، يُسهم في تحقيق المستهدفات الاتصالية بكفاءة وتميز، وبما يعزز دورها في إيصال الرسائل الإعلامية للجهة الاتحادية التي تتبنى إطلاقها».

ويتضمن دليل تخطيط الحملات الإعلامية الذي تم تطويره بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أبرز الخطوات الرئيسة لتخطيط الحملات الإعلامية، بما في ذلك الخطوات الاستباقية، التي يعد القيام بها ضرورة لضمان نجاح الحملة الإعلامية، وسبباً رئيساً لتجنب العديد من الأخطاء الشائعة، التي قد تشكل تحدياً يحول دون تحقيق أهداف الحملة الإعلامية، إضافة إلى معايير تشكيل فريق إدارة الحملة، وأهم المعايير لتصميم الهوية المرئية للحملة، وغيرها، ويقدم الدليل أدوات وآليات ووسائل محددة لتحديد أهداف الحملة، ومعرفة الجمهور المستهدف، وتطوير الرسائل الاتصالية بطرق مبتكرة، واختيار قنوات الاتصال المناسبة.