الامارات | «الطاقة» تُنظّم ملتقى ميدانياً لمتعاملي النقل البري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى ميدانياً خاصاً لمتعاملي قطاع النقل البري من ممثلي القطاع الخاص، ضمن سلسلة مبادرات «تصفير البيروقراطية» التي تتبناها الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحقيق تجربة حكومية سلسة وذكية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وزار وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية، المهندس شريف العلماء، إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل البري، في خطوة هدفت إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، والاطلاع عن كثب على واقع الخدمات المقدمة وسبل تطويرها بما يواكب احتياجاتهم.

وخلال الزيارة تم استعراض مجموعة من التحديثات الجوهرية التي أدخلتها الوزارة، أخيراً، على منظومة خدمات النقل البري، حيث أصبح بالإمكان إنجاز عدد من المعاملات بشكل فوري واستباقي من خلال المنصات الرقمية، بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

كما شهد اللقاء تجربة فعلية لتقديم الخدمات أمام العلماء الذي تابع خطوات تقديم الطلبات الميدانية، واستمع إلى شرح تفصيلي من موظفي الشركة حول سير الإجراءات، والتحديات التي قد تواجه المتعاملين في بعض الحالات، بهدف رصد فرص التحسين وتعزيز سلاسة الخدمة، وقال: «نؤمن في وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن المتعامل هو شريك أساسي في تصميم وتطوير الخدمات، وتُمثّل هذه المبادرة نموذجاً عملياً لمنهجية الحكومة الاستباقية التي نعمل على ترسيخها، والتي تستند إلى المرونة والاستماع لنبض المتعامل».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرات إلى تطوير خدمات ذات كفاءة عالية، تستجيب لتطلعات شركائنا في القطاع الخاص، وتُعزّز من تنافسية بيئة الأعمال الوطنية في قطاع النقل البري، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة في الدولة».