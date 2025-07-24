الامارات | "قضاء أبوظبي" يصدر حكماً بالسجن 10 سنوات بحق مدان في قضية اعتداء على طفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بإدانة متهم بارتكاب اعتداء جنسي بالإكراه، بعد ثبوت اعتدائه على طفل داخل مركبته الخاصة، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، مع منعه من الإقامة في محيط سكن المجني عليه بعد انقضاء فترة العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدّم به أحد أقارب الطفل، أفاد فيه بتعرض الطفل البالغ 10 سنوات للاعتداء من قبل المتهم في إحدى المناطق السكنية بالقرب من مكان إقامتهم، حيث جرى استدراجه إلى مركبة الجاني والاعتداء عليه داخلها.

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، التحقيق في الواقعة، حيث كشف تقرير البحث والتحري عن تأكيد تواجد مركبة المتهم في موقع الجريمة بتاريخ الواقعة، مع رصد توقفها لفترة زمنية بالقرب من إحدى المدارس قبل أن تغادر الموقع لاحقاً، كما بيّن تقرير المختبر الجنائي وجود بصمات المجني عليه

داخل المركبة، إضافة إلى وجود تركيب وراثي يشير إلى المتهم والمجني عليه.

وبناءً على ما ثبت للمحكمة من أدلة وتقارير فنية موثقة، قررت إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن عشر سنوات، ومصادرة المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إضافة إلى منعه من الإقامة في محيط لا يقل عن خمسة كيلومترات من سكن المجني عليه بعد تنفيذ عقوبة السجن.