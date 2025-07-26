الامارات | «الشؤون الإسلامية» تدعو إلى تجنب أداء صلاة الجنازة ظهراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، المصلين على الجنائز، إلى أداء صلاة الجنازة وإجراءات الدفن في ساعات الصباح الباكر أو عند انكسار حدة أشعة الشمس في المساء، حرصاً على صحتهم وسلامتهم من ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت أن الحفاظ على النفس من الضرورات الشرعية الكبرى في ديننا الحنيف، والتي تعززها قيادتنا الحكيمة بالقرارات والتشريعات التي تضمن سلامة أفراد المجتمع. وتدعو الهيئة إلى التريث، وتجنب أداء صلاة الجنازة خلال أوقات الظهيرة، خصوصاً في الفترة الممتدة من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لعدم التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري.