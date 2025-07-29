حمدان بن زايد يشيد بعروض وتدريبات منتسبي برنامج الخدمة الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - اثنى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال مشاهدته العروض التخصصية لمجنّدي الدفعة الـ22 من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية، على التدريبات المكثفة ضمن البرنامج الذي يتضمن العلوم العسكرية، واللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط العسكري، ما أسهم في تعزيز قدرات المجندين في مختلف المجالات.وفق منشور في الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة إكس.

حمدان بن زايد يثني، خلال مشاهدته العروض التخصصية لمجنّدي الدفعة الـ22 من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية، على التدريبات المكثفة ضمن البرنامج الذي يتضمن العلوم العسكرية، واللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط العسكري، ما أسهم في تعزيز قدرات المجندين في مختلف المجالات. pic.twitter.com/VzlsXtG7Oo — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) July 29, 2025

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice)