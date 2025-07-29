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حمدان بن زايد يشيد بعروض وتدريبات منتسبي برنامج الخدمة الوطنية

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حمدان بن زايد يشيد بعروض وتدريبات منتسبي برنامج الخدمة الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - اثنى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال مشاهدته العروض التخصصية لمجنّدي الدفعة الـ22 من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية، على التدريبات المكثفة ضمن البرنامج الذي يتضمن العلوم العسكرية، واللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط العسكري، ما أسهم في تعزيز قدرات المجندين في مختلف المجالات.وفق منشور في الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة إكس.

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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