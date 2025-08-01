«طرق دبي» تفتتح مخرجاً جديداً إلى شارع رأس الخور أغسطس الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي أغسطس الجاري مخرجاً جديداً من الشارع التجميعي للمركبات القادمة من شارع المركز المالي باتجاه شارع رأس الخور، بالقرب من تقاطع بوكدرة، وذلك ضمن خطة الهيئة للحلول المرورية السريعة الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع انسيابية الحركة المرورية في منطقة رأس الخور.

وأكدت الهيئة أن المخرج الجديد يسهم في تقليل زمن الرحلة للمركبات القادمة من شارع المركز المالي باتجاه شارع رأس الخور من 13 دقيقة إلى 6 دقائق، بنسبة انخفاض تصل إلى 54% خلال أوقات الذروة، إلى جانب خفض الازدحام على المسار المؤدي إلى شارع دبي-العين.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لتحسينات مرورية نفذتها الهيئة مؤخراً في المنطقة ذاتها، من أبرزها توسعة المخرج رقم 25 من شارع رأس الخور إلى شارع الخيل باتجاه شارع الميدان، حيث تم تحويله من مسار واحد إلى مسارين بطول 500 متر، ما ضاعف سعته الاستيعابية إلى 3000 مركبة في الساعة، وأسهم في تقليل زمن الوصول من 7 دقائق إلى 4 دقائق خلال أوقات الذروة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه التحسينات إلى مواكبة النمو العمراني والتطور الحضري في دبي.