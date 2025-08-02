الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تورّط شخص من جنسية دولة خليجية في شراء مواد مخدرة من مروج يبيع سمومه عن بعد، عبر التواصل مع زبائنه من خلال تطبيق دردشة، ويرسل إليهم موقع المخدرات عن طريقة خدمة الخرائط، مقابل تحويل قيمتها عبر حساب بنكي.

واشتبه رجال مكافحة المخدرات بدبي في المتهم، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في تعاطي المواد المخدرة، فتمت مراقبته، وتحديد الوقت المناسب، والقبض عليه.

وبإخضاعه للفحص من قبل المختبر الجنائي، تم التأكد من تعاطيه المواد المخدرة، واعترف بحصوله عليها من شخص مجهول، فتمت إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ارتكاب جريمة تعاطي المؤثرات العقلية.

وكرر المتهم اعترافه أمام النيابة العامة ومحكمة الجنح بالتهمة الموجهة إليه، وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى اطمئنانها لأدلة الثبوت، وقضت بإدانة المتهم.

وعاقبته بغرامة 5000 درهم عما أسند إليه، ومنعه من تحويل أو إيداع أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

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