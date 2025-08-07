إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس

كما نشرت صورا لما عثر عليه مع الموقوفين، بينها عبوة ناسفة، وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، فضلا عن علم لتنظيم داعش.
كنيسة مار الياس
وفي يونيو الماضي شهدت منطقة الدويلعة في العاصمة دمشق هجوماً إرهابياً استهدف كنيسة مار الياس، وأدى إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بعدما اقتحم مسلح المكان وفتح النار على المصلين، وتبعه آخر أيضا، فيما كشفت حينها وزارة الداخلية أن المهاجمين أتيا من مخيم الهول عبر البادية من أجل تنفيذ جريمتهما. وأكدت أنهما يتنميان لداعش.
ضبط انتحاري
كما أعلنت أنها ألقت القبض على أحد العنصرين وهو في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري آخر في مقام السيدة زينب في ريف دمشق.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي 2024، تواجه البلاد تعقيدات أمنية، لاسيما مع تواجد العديد من «فلول النظام» بحسب وصف السلطات الجديدة.
كما يضاف إلى ذلك، استمرار خطر تنظيم داعش، رغم تراجع قواه بشكل كبير، واقتصار تواجده على بعض المجموعات الصغيرة والفلول في البادية السورية.
