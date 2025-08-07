موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال في تصريحات لوكالة تاس الروسية الرسمية إن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا. كما أضاف بيسكوف، مشيرا إلى عدم اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي منذ فترة طويلة، «هناك بالطبع جمود في هذه العملية».
