موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا

كشف تقرير غربي جديد أن روسيا درست تقديم تنازلات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن أوكرانيا، وأضاف مصدر مطلع بأن الكرملين يدرس تقديم تنازلات للولايات المتحدة، قد تشمل هدنة جوية مع أوكرانيا، حتى مع إصرار روسيا على مواصلة حربها، وفقا لوكالة «بلومبيرج».

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال في تصريحات لوكالة تاس الروسية الرسمية إن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا. كما أضاف بيسكوف، مشيرا إلى عدم اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي منذ فترة طويلة، «هناك بالطبع جمود في هذه العملية».