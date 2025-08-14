اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية والجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية الشقيقة، اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
كما استعرض سموهما، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

