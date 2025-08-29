جامعة ليوا: شراكات ومبادرات مجتمعية تعزز التعليم والبحث وتنمية الكوادر الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، تواصل جامعة ليوا تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تمكين الطلبة ودعم مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح البروفيسور محمد ضياف رئيس جامعة ليوا أن كلية العلوم الطبية والصحية التابعة للجامعة على سبيل المثال قد نجحت في تدريب أكثر من 400 طالب وطالبة في مجال العلوم الطبية والصحية بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية وعدد من الجهات الصحية المرموقة، ما يعكس التزامها برفد القطاع الصحي بكوادر وطنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل. كما عززت الجامعة حضورها ضمن مبادرة "نافس"، التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، تأكيدًا على دورها في دعم التوطين والمساهمة في تمكين الشباب الإماراتي من قيادة المستقبل.

أما في مجال البحث العلمي فقد أكد البروفيسور ضياف على أن الجامعة تواصل تحقيق تعاونات استراتيجية مع شركاء عالميين مثل شركة "أمازون" ومؤسسات بحثية أخرى مرموقة في إمارة أبوظبي، بما يفتح آفاقًا لتطوير حلول مبتكرة، ويعزز من مكانة الجامعة كمركز معرفي يسهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي العلمي، بالإضافة إلى حرص الجامعة على بناء جسور من التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة عبر مبادرات نوعية تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف البروفيسور ضياف أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الجامعة طويلة المدى لتعزيز مساهمتها المجتمعية مؤكداً أن دور جامعة ليوا يتجاوز حدود القاعات الدراسية إلى الانخراط الفاعل في المجتمع، من خلال المبادرات والشراكات التي تحقق قيمة مضافة للوطن والإنسان. وإن إنجازاتنا في مجالات التدريب، والبحث العلمي، وتنمية الكوادر الوطنية، تعكس التزامنا الراسخ برسالتنا تجاه مجتمعنا ودولتنا."

وفي نفس السياق صرّح الدكتورعبدالله محمد الشيبة آل علي مدير إدارة العلاقات المجتمعية في جامعة ليوا أن الجامعة تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسة للتعليم العالي، ألا وهي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، تنفيذ مشاريع بحثية متميزة، وخلق شراكات استراتيجية مع جهات بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة".