طالع الأبراج: 5 أبراج تميل للانسحاب العاطفى رغم صدق مشاعرهم.. لو حبيبك منهم اصبر عليه

لا يتعامل الجميع مع العلاقات العاطفية بالطريقة نفسها، فبينما يتمتع البعض بانفتاح عاطفى وقدرة واضحة على التعبير عن مشاعرهم والتواصل بصدق عند مواجهة الخلافات، يميل آخرون إلى الانغلاق العاطفى، حتى وإن كانت مشاعرهم صادقة وحقيقية.

هذا النمط من الانغلاق لا يعني بالضرورة غياب الحب، لكنه إن لم يكن صاحبه واعيًا به ومدركًا لآثاره، قد يتحول إلى سلوك دفاعى يُفسد العلاقات ويُضعف استقرارها، ففى كثير من الحالات، يكون التجنب العاطفى وسيلة لحماية الذات من الخذلان أو التكرار المؤلم لتجارب سابقة، لكنه يتحول بمرور الوقت إلى حواجز غير مرئية تعيق التقارب والاحتواء.

وبحسب ما نشره موقع YourTango فإن بعض مواليد الأبراج يميلون، بشكل لا واعٍ، إلى أنماط سلوكية تُظهر هذا النوع من التجنب، مما يجعل العلاقة تمر بتوترات قد تهدد استمرارها.

وفيما يلى نستعرض أبرز سلوكيات "الانسحاب العاطفى" لدى بعض الأبراج، والتى يُنصح بالتنبه لها والعمل على تصحيحها لضمان علاقة صحية ومتوازنة.

برج الأسد يميل بعض مواليد برج الأسد إلى الحفاظ على مسافة عاطفية تمنعهم من التقرب الحقيقى، يبنون حواجز لحماية أنفسهم من الأذى، لكن هذه الحواجز قد تتحول إلى جدران تمنع بناء علاقة حميمة، الخوف من التقرب يجعل التواصل العميق مستحيلًا، ويخلق فجوة يصعب ردمها بين الطرفين.

برج الثور يُظهر بعض مواليد برج الثور نمطًا دفاعيًا يتمثل فى التلويح بالانسحاب أو الانفصال عند حدوث أى خلاف، سواء من خلال كلمات قاطعة أو انسحاب فعلى، هذه الطريقة قد تُستخدم لتجنب المواجهة، لكنها تهز ثقة الطرف الآخر وتغرس شعورًا بعدم الأمان، ما يجعل العلاقة هشة وعرضة للانهيار.

برج الميزان قد يعبر بعض مواليد برج الميزان عن مشاعرهم بطرق غير مباشرة، فيُظهرون رضاهم لفظيًا بينما تعكس لغة جسدهم عكس ذلك، هذا النمط الغامض فى التواصل يدفع الشريك إلى التخمين المستمر، ويخلق حالة من القلق والتوتر، غياب الحوار الصريح يعوق الفهم المتبادل ويهدد الاستقرار.

برج الجدى يلجأ بعض مواليد برج الجدى إلى استخدام النقد أو الإيحاء بعدم الكفاءة كوسيلة لإبعاد أنفسهم عاطفيًا، هذه الطريقة تخلق بيئة مليئة بالحُكم والرفض، حيث يشعر الطرف الآخر بأنه غير مقدَّر أو غير كافٍ، هذا السلوك وإن كان لا شعوريًا، يُضعف العلاقة ويترك أثرًا نفسيًا طويل الأمد.

برج العذراء الصمت قد يبدو هدوءًا من الخارج، لكنه فى بعض الحالات يكون أقسى أشكال التجنب، يلجأ بعض مواليد برج العذراء إلى الانسحاب الكامل عند حدوث خلاف، ويمتنعون عن التواصل أو التعبير عن مشاعرهم، هذا الأسلوب يُشعر الطرف الآخر بالرفض، ويجعل حل المشكلات أكثر تعقيدًا.



