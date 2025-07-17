شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 17 يوليو: لا تخف من التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج السرطان صاحب قلب دافئ وحدس قوى، يعيش بعواطفه ويُعطى الأولوية للعائلة والحب، رغم مظهره الهادئ، إلا أن داخله عالم من الأحاسيس العميقة.

برج السرطان فى حظك اليوم 17 يوليو

يتميز مولود السرطان بإحساسه العالى بكل من حوله، لكنه أحيانًا ينعزل حين يشعر أن أحدًا لا يفهمه، التغيير يُخيفه لكنه فى أغلب الأحيان يكون مفتاح نموه وتقدمه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان النجم توم هانكس، وفى هذا الإطار يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تواجه اليوم قرارًا مصيريًا فى العمل، لا تدعه يؤرقك، فحدسك سيكون دليلك، استعن بخبرات من تثق بهم وابدأ بخطوة صغيرة، لكنها ثابتة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تقترب من لحظة مصارحة حاسمة، إما لتأكيد حبك أو لوضع حدود لعلاقة مُرهقة، كن صادقًا مع نفسك أولًا، ثم عبر عن مشاعرك بوضوح، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

ربما تعاني من توتر نفسى يظهر في شكل صداع أو آلام بالجسم، لا تهمل تلك الإشارات، فالنفس تحتاج راحة أيضًا، خصص وقتًا لنفسك بعيدًا عن ضغوط المحيطين.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك فرصة لتغيير مسارك المهنى أو الشخصى، وقد يكون هذا التحول غير متوقع لكنه سيكون فى صالحك على المدى البعيد، ثق بأن كل شىء يحدث لسبب.