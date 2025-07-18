شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 18 يوليو: رغبة عاطفية فى التضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج الحوت يتميزون بالحساسية والعاطفة، فهم متعددو المواهب وعاطفيون، لكنهم خجولون وغير مستقرين يميلون إلى الاهتمام بالآخرين وتقديم الدعم العاطفى لهم، لديهم خيال واسع وإبداع، ما يجعلهم متفوقين فى الفنون والموسيقى.

برج الحوت فى حظك اليوم

مواليد برج الحوت يمتلكون قدرة فطرية على فهم مشاعر الآخرين والشعور بالتعاطف معهم، رغم أنهم قد يكونوا أحيانًا غامضين ومترددين، إلا أنهم يسعون دائمًا لتحقيق التوازن والسلام الداخلى.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

لقد تجاذبتك اتجاهاتٌ مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، ووجدت صعوبةً فى اتخاذ قرارات حاسمة، مع ذلك، ستشعر اليوم بوضوحٍ نادر فى الرؤية، وستتمكن من اتخاذ قراراتٍ واضحةٍ وسليمةٍ بشأن قضايا عملك، من المرجح أيضًا أن تتلقى نصائح مهنية قيّمة من شخصٍ ما، وأن تلتقى بشخصٍ سيكون له تأثير كبير فى حياتك المهنية المستقبلية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

فى بحثك عن الحب، قطعتَ شوطًا طويلًا دون جدوى لستَ بحاجةٍ للمضى قدمًا، من كان صديقًا مقربًا هو من يُحبك دون أن يُقرّ لك، قد يخشى الرفض، أو يرغب فى أن تتقدم له أولًا اقضِ بعض الوقت معه، وستتمكن من إيجاد الطريق إلى قلبه.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

لديك رغبة عاطفية قوية للتضحية بحياتك من أجل أحبائك، وجّه هذه الرغبة لمصلحة جسدك، فهو يستحق أن يكون من بين أحبائك، الاهتمام بجميع احتياجات جسدك الأساسية أحد طرق التعبير عن حبك له.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كن صادقًا مع نفسك، فهذه هى الخطوة الوحيدة التى تساعدك فى كل موقف، لا تتردد فى اختيار ما تفضله بدلًا من التضحية برغباتك من أجل الآخرين، قد تحتار فى تحديد نقطة البداية، لذا رتّب أولوياتك لكل ما تحاول اتخاذ قرار بشأنه.