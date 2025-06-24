الإذاعة الإسرائيلية: نتانياهو أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات

أفادت الإذاعة ال​إسرائيل​ية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أبلغ الوزراء باتفاق ​وقف إطلاق النار​ مع ​إيران​ وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات".

وعند الساعة السابعة صباحا، دخل وقف إطلاق النار بين ​إيران​ و​إسرائيل​ حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل ل​وقف إطلاق النار​.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة ​قطر​ية واقتراح أميركي".

وذكرت الوكالة أن "رئيس وزراء قطر محمد بن عبدرالحمن ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع طهران".

وأضافت "ترامب أبلغ أمير قطر تميم بن حمد أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وترامب طلب من أمير قطر مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا".

وكشفت أن "ترامب ونائبه جي دي فانس بحثا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد هجوم العديد".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، بعد موجات صاروخية إيرانية، بأن "​إيران​ تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزبر الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن "حتى الآن، لا يوجد "اتفاق" بشأن أي وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية. ومع ذلك، شريطة أن يوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني في موعد لا يتجاوز الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، ليس لدينا أي نية لمواصلة ردنا بعد ذلك".

وقال "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية لاحقا".