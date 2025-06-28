الإذاعة الإسرائيلية: دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار

اعلنت الإذاعة الإسرائيلية٬ عن "دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه مناطق داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديد.
وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع، إلى جانب مناطق واسعة في جنوب إسرائيل، بما في ذلك البحر الميت والنقب، في أعقاب إطلاق الصاروخ.
وأكد الجيش أن أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب لاعتراض الصاروخ القادم من اليمن، دون صدور إعلان فوري عن وقوع إصابات أو أضرار.
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