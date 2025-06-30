تقرير عن احتراق مكتب استخبارات الحرس الثوري الإيراني بقصف إميركي في فندق ببغداد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نقلت وسائل إعلام عن مصادر خاصة في إدارة فندق “قلب العالم” وسط بغداد أن الحريق الذي اندلع في الطوابق العلوية من الفندق نَشِب داخل مكتب خاص تابع لـ استخبارات الحرس الثوري الإيراني، كان يشرف منه إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس”، وفريقه الأمني على متابعة أعمال القمة العربية التي عُقدت مؤخرًا في العاصمة العراقية.

وأشار المصدر إلى أن الموقع شهد طوقًا أمنيًا مشددًا عقب اندلاع الحريق، بهدف إخفاء حجم الخسائر البشرية المحتملة، وضمان عدم تسرب أي وثائق أو معلومات أمنية حساسة.

وبحسب المصدر، فإن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة في المكتب المذكور، وسط تكتم رسمي بشأن طبيعة الحادث وخلفياته، في ظل تأكيدات غير رسمية عن وقوع إصابات لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن.

ولم تُصدر الجهات العراقية أو الإيرانية بيانًا رسميًا بشأن الحادث حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما يستمر التحقيق لتحديد أسبابه بدقة وسط تكهنات سياسية وأمنية متزايدة.

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