إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب الحرائق في تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق غابات طالت خصوصاً محافظات إزمير ومانيسا (الغرب) وهاتاي (جنوب شرق)، وفق ما أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في منشور لها على «إكس»، أن «أكثر من 50 ألف مواطن في 41 بلدة نُقلوا مؤقتاً إلى مناطق آمنة».

وكانت منطقة سفري حصار في إزمير (الغرب) الأكثر تأثّراً بالحرائق المشتعلة منذ الأحد.

وتمّ فيها إجلاء 42300 شخص، في حين أجلي 2936 شخصاً و1500 فرد من محافظتي مانيسا وهاتاي، بحسب الوكالة.

وفي إزمير، ألحقت النيران أضراراً بـ132 مسكنا ومتجراً، وتسبّبت بأضرار طالت 64 مسكناً وثلاثة متاجر و20 إسطبلاً في بيلاجيك، وفق ما أوردت الوكالة.

وتواصل خدمة الإطفاء التصدّي للنيران في محافظتي إزمير ومانيسا حيث طال حريق غابات ومساكن ومناطق صناعية.

واندلع حريق حرجي، الإثنين، بالقرب من وسط مدينة هاتاي (جنوب شرق)، ما أثار حالة من الذعر في أوساط السكان، بحسب وسائل الإعلام التركية.

وأفاد محافظ إزمير سليمان إلبان، الأحد، بأن الحريق الذي اندلع في محافظته حوالى الساعة 13,00 الأحد (10 بتوقيت غرينيتش) انتشر بسرعة بسبب رياح عاتية تراوحت سرعتها بين 70 و117 كيلومتراً في الساعة.

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