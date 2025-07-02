استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اُستشهد ثمانية فلسطينيين وأُصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، تجمعًا لمنتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول (15) شهيدًا، وأكثر من (90) مصابًا جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي مكثف، استهدف منتظري المساعدات وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى (113) شهيدًا بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب العشرات بجروح وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

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