الأمن المغربي يفكك خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تمكّن الأمن المغربي من تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي تتكون من أربعة إرهابيين بين مدينتي تطوان وشفشاون، كانوا يخططون لأعمال تخريبية تستهدف زعزعة استقرار المملكة المغربية.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم، أن الأشخاص المعنيين شرّعوا في القيام بتجارب بغرض صناعة عبوات ناسفة، مشيرًا إلى أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم مكّنت من حجز أسلحة تقليدية، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية.

وأضاف البيان أن البحث جاري مع المعنيين للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهم.

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