استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في جباليا وخان يونس والأحياء الشرقية من مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة عشرة فلسطينيين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، فيما أصيب آخرون بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الكرامة شمال مدينة غزة.

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