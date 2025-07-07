شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الكينج.. الفنان الكبير محمد منير يتسلم وسام ماسبيرو للإبداع والان مع تفاصيل الخبر

حرص الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على زيارة الفنان الكبير محمد منير الكينج، حيث قام بتسليمه وسام ماسبيرو للإبداع .

يعد وسام ماسبيرو أعلي تكريم تمنحه الهيئة الوطنية للإعلام لكبار المبدعين وقادة الرأي العام.

من جانبه قال الفنان محمد منير: إنني سعيد للغاية بمنحي الوسام الذي يحمل اسماً عظيماً هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي، وسوف أقوم بزيارة ماسبيرو قريباً للاطلاع علي عملية التحديث الجارية، فماسبيرو يمثل جزءً من تاريخي الشخصي والفني.. كما أنه يمثل جزءً كبيراً من تاريخ القوة الناعمة المصرية.