شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للاعلام: حازم أبو السعود مديراً لأكاديمية ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تكليف الدكتور حازم أبو السعود، بمنصب مدير أكاديمية ماسبيرو.

وحصل كبير مذيعي القناة الثانية بالتليفزيون المصري الدكتور حازم أبو السعود علي دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة، وهو زميل ومحاضر في كلية الدفاع الوطني، وله العديد من الأوراق البحثية المنشورة.