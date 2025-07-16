وزيرة السياحة اصدرت تعميما الى المؤسسات والمنتجعات السياحية حول ترشيد استهلاك المياه

اصدرت وزيرة السياحة لورا لحود تعميما الى المؤسسات والمنتجعات السياحية كافة، يتعلق بالتوصية الصادرة عن لجنة الاشغال العامة والنقل في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2025 والمخصصة لبحث موضوع المياه وكيفية مواجهة الازمة الناتجة عن قلة المتساقطات". وطلبت وزارة السياحة من المؤسسات السياحية كافة (فنادق، أماكن اقامة، منتجعات سياحية) ضرورة التشدد في ترشيد إستهلاك المياه من قبل روادها هذا الصيف ووضع إرشادات مكثفة في الغرف والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات حول ترشيد استهلاك المياه".

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