اللبنانية الأولى عرضت مع لجنة شؤون المرأة في بطريركية الكاثوليك سبل التعاون لتمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

استقبلت اللبنانية الأولى نعمت عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، لجنة شؤون المرأة اللبنانية في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، وتناول البحث قضايا المرأة اللبنانية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى سبل التعاون في مشاريع مستقبلية تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع.
وعرضت اللجنة خلال اللقاء أبرز مجالات عملها وأنشطتها الحالية، وجرى تبادل الأفكار حول مبادرات مشتركة تصبّ في خدمة المرأة وتدعم مشاركتها الفاعلة في الحياة الوطنية.
وأعربت السيدة عون عن اهتمامها بعمل اللجنة، مؤكدة "انفتاحها على التعاون في ما يعود بالنفع على المرأة اللبنانية وعلى المجتمع ككل".
