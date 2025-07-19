تظاهرت عائلات أسرى ومحتجزين إسرائيليين في غزة أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة شاملة تعيد أبناءها بدفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة، في وقت تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة مع دخول المفاوضات الأحد أسبوعها الثاني.
وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية في تل أبيب ومواقع عديدة وشوارع ومفارق رئيسية، لمطالبة حكومة نتانياهو بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.
وفي آخر المستجدات، أقر مسؤول إسرائيلي يشارك في مفاوضات الدوحة، بوجود صعوبات كثيرة في المفاوضات، مشيرا إلى أن الجيش لن ينسحب إلى الخطوط التي كان فيها خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار السابق. كما قال إن إسرائيل وحماس تقومان بمراجعة المقترح الذي قدم من الوسطاء يوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلات أسرى إسرائيليين تتظاهر أمام مقر وزارة الدفاع وتجدد مطالبتها بصفقة شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.