عائلات أسرى إسرائيليين تتظاهر أمام مقر وزارة الدفاع وتجدد مطالبتها بصفقة شاملة

تظاهرت عائلات أسرى ومحتجزين إسرائيليين في غزة أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة شاملة تعيد أبناءها بدفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة، في وقت تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة مع دخول المفاوضات الأحد أسبوعها الثاني.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية في تل أبيب ومواقع عديدة وشوارع ومفارق رئيسية، لمطالبة حكومة نتانياهو بالتوصل إلى ​صفقة تبادل أسرى​ شاملة مع حركة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.

وفي آخر المستجدات، أقر مسؤول إسرائيلي يشارك في مفاوضات الدوحة، بوجود صعوبات كثيرة في المفاوضات، مشيرا إلى أن الجيش لن ينسحب إلى الخطوط التي كان فيها خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار السابق. كما قال إن إسرائيل وحماس تقومان بمراجعة المقترح الذي قدم من الوسطاء يوم الخميس.