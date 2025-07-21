باراك: لقاءاتي مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كانت بناءة ومدروسة ومفعمة بالأمل ونحن نتقدم ونحرز تقدماً

اشار المبعوث الأميركي توماس براك الى ان زيارتي هذه ليست الثالثة إلى لبنان إنما هي الثالثة خلال الأسابيع الاخيرة وبالنسبة لي يمثل ذلك عودتي الى دياري. ولفت الى ان النقاشات التي أجريها مع الجميع تركز حول إستطاعة أميركا التوصل الى اتفاقية "وقف الأعمال العدائية" التي تسمح لنا بمضمونها وبمعايير تنفيذها الانتقال الى الخطوة التالية التي يحتاج أن يحققها لبنان.

واوضح باراك في حديث الى تلفزيون لبنان، بان لقاءاتي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام كانت بناءة ومدروسة ومفعمة بالأمل ونحن نتقدم ونحرز تقدماً.

وأعلن المبعوث الأميركي أنه سيلتقي صباح غدٍ الثلاثاء برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. واكد إنه "ليس لدى أميركا أي مطالب"، مشيراً إلى أن نية واشنطن إزاء لبنان هي كـ"صديق"، وأضاف: "جئنا تلبية لطلب المساعدة وإيجاد السبيل إلى تفاهم بين كل المكوّنات التي فشلت في التوصل إليه".

واردف باراك‬⁩: "لم أجرِ أي حوار مع ⁧‫حزب الله‬⁩ ويمكنهم اجراء هذه الاحاديث مع نظرائهم في الحكومة اللبنانية".