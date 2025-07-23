شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى في انهيار منجم للفحم في شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة بسبب موجة الحر.. أزمة غير مسبوقة في إمدادات المياه والكهرباء بإيران خلال يونيو ويوليو.. مصرع 221 جراء الأمطار الموسمية في باكستان

حفر بدائية دون آلات

الدمام - شريف احمد - وقال سيد مصطفى هاشمي المسؤول الإقليمي عن الإعلام والثقافة، إن قسمًا من المنجم الواقع في منطقة بغلان انهار فجأة، ما أسفر عن مقتل 6 عمال وإصابة 18 آخرين.وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى دون كشف خطورة إصاباتهم.وتكثر الحوادث في قطاع التعدين بأفغانستان، لا سيّما تلك التي تسفر عن قتلى.وبالإضافة إلى الفحم، تستخرج أفغانستان الرخام والمعادن والذهب والأحجار الكريمة، لكن العمال غالبًا ما يعملون في حفر بدائية دون آلات أو معدات سلامة مناسبة.في ديسمبر 2024، علق 22 رجلًا في انهيار منجم فحم في ولاية سمنكان الشمالية، وأُنقذوا في نهاية المطاف.وفي بغلان، لقي ما لا يقل عن 10 عمال مناجم حتفهم في فبراير 2022 بعد أن علقوا تحت الأرض إثر انهيار منجم فحم.