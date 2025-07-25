أعربت النائبة الديمقراطية سارا جاكوبز عن "اشمئزازها" مما يجري في ​غزة​، منتقدة منع الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشارت جاكوبز إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية وهمية"، ودعت إسرائيل إلى رفع حصارها، مؤكدة أن على الولايات المتحدة "وقف إرسال القنابل".

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة ديمقراطية: مؤسسة غزة الإنسانية وهمية وعلى إسرائيل رفع حصارها وعلينا وقف إرسال القنابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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