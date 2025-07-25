رئيس الوزراء الكندي: يجب استبدال سيطرة إسرائيل على توزيع المساعدات بمساعدات إنسانية شاملة

دان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشدة "تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن منع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع ​غزة​"، مشددًا على ضرورة استبدال السيطرة الإسرائيلية على توزيع المساعدات الإنسانية بنظام شامل تقوده المنظمات الدولية.

وكشف أن "العديد من هذه المنظمات تحتجز مساعدات إنسانية تموّلها كندا، لكنها لا تزال ممنوعة من الوصول إلى المدنيين الذين يعانون الجوع في غزة”، معتبرًا أن "هذا الحرمان المتعمّد من إيصال المساعدات يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

ودعا كارني "جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية"، مطالبًا في الوقت ذاته حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى، كما طالب الحكومة الإسرائيلية باحترام وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد رئيس الوزراء دعم كندا لـ"حلّ الدولتين" باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا التزام بلاده بالعمل المكثف على هذا المسار، بما في ذلك من خلال مشاركة وزيرة الخارجية الكندية في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن حلّ الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل.