روبيو: نرفض بشدة مخطط الرئيس الفرنسي المتهور للاعتراف بدولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ترفض بشدة مخطط الرئيس الفرنسي للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف روبيو أن قرار الرئيس الفرنسي المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعيق السلام.

وفي وقت سابق، أكد ماكرون أن جمهورية فرنسا ستعترف بدولة ​فلسطين​ية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة إلى وقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

واشار ماكرون في بيان، الى انه "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".