أ ف ب: وزير الخارجية السوري التقى وزيرا إسرائيليا في باريس برعاية أميركية

عُقد في باريس أمس اجتماع غير مسبوق بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى وكالة "فرانس برس" والمبعوث الأميركي لسوريا توم باراك.

وقال باراك في تصريح له أنه "التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس"، مضيفا :"هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في جنوب سوريا وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع واحد".

من جهته قال لفرانس برس مصدر دبلوماسي رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه إنّ الاجتماع بين الوزيرين السوري والإسرائيلي "مهّد له" المبعوث الأميركي.