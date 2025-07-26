شكرا لقرائتكم خبر عن "المصري الديمقراطي الاجتماعي" ينظم مؤتمرا جماهيريا بالمنوفية دعمًا لمرشحيه والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت أمانة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة المنوفية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، دعمًا لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهما المستشار خالد راشد، مرشح الحزب على القائمة الوطنية، والمستشار محمد عبد الباري، المرشح الفردي برمز "القطار" رقم 17.

افتتح المؤتمر أمير الجزار، أمين الحزب بالمحافظة، مؤكدًا أن المصري الديمقراطي الاجتماعي هو صوت المواطن الحقيقي، الذي ينحاز دومًا إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الناس، ويعبّر عن طموحاتهم في برلمان يليق بهم.

وفي كلمته، أعرب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن فخره بثقة المواطنين التي منحته فرصة تمثيلهم لدورتين متتاليتين في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن نواب الحزب كانوا حاضرين بقوة داخل البرلمان وفي الشارع، موثقين أداءهم في كتاب رسمي أصدره الحزب في سابقة تؤكد التزامه بالشفافية والمساءلة، مؤكدا على أن الحزب سيظل منحازًا بقوة للمواطن، وهو ما يُترجم في أداء نوابه السابقين والحاليين.

من جانبه، عبر المستشار محمد عبد الباري عن اعتزازه بخوض الانتخابات تحت راية الحزب، مؤكدًا أن انضمامه للمصري الديمقراطي الاجتماعي جاء عن اقتناع تام بمواقفه ومبادئه، داعيا المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، دعمًا لمسيرة نواب الحزب الذين أثبتوا التزامهم بقضايا الشعب.

أما المستشار خالد راشد، فتناول في كلمته أبرز التحديات التي تواجه المواطن المصري، من أزمات التعليم والرعاية الصحية ، محذرا من خطورة العزوف عن المشاركة، مؤكدًا أن الامتناع عن التصويت يفتح المجال أمام أحزاب لا تعبّر عن هموم المواطنين، ويساهم في إفراغ الحياة السياسية من مضمونها الحقيقي، داعيا المواطنين إلى حماية إرادتهم عبر النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات.

واختُتم المؤتمر بكلمة المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب ومرشحه على القائمة الوطنية، بدأها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهيدات المنوفية وشهداء غزة، مؤكدًا أن السيادة للشعب، وأن الدولة بمؤسساتها خادمة له لا العكس، مشددا على أن المشاركة السياسية الواعية هي السبيل لحماية الحقوق وتحقيق التغيير، داعيًا المواطنين إلى اختيار المرشحين الذين يُعبّرون بصدق عن قضاياهم.

وشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، مؤكدين نيتهم المشاركة في الانتخابات ومساندة الحزب الذي يرون فيه معبّرًا صادقًا عن تطلعاتهم.

مؤتمر جماهيري بقرية منشأة سلطان

مؤتمر جماهيري بقرية منشأة سلطان

مؤتمر جماهيري بقرية منشأة سلطان