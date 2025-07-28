غوتيريس اكد بان التدمير الشامل لقطاع غزة لا يُطاق: ضم إسرائيل للضفة تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إن ضم إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا أمر غير قانوني، وإن التدمير الشامل لقطاع غزة لا يُطاق.

وأوضح غوتيريس خلال مؤتمر عُقد في الأمم المتحدة عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، بانه "لنكن واضحين: ​ضم الضفة الغربية​ المحتلة تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لقطاع غزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف".

وتابع "الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف".