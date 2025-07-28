ستارمر: ما ينبغي لحماس أن تلعب دورا في أي حكومة فلسطينية مستقبلية

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ إنه "ما ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "​حماس​" أن تلعب أي دور في أي حكومة مستقبلية لدولة فلسطينية"،وذلك خلال مناقشة ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في منتجع الغولف الذي يملكه الأخير في اسكتلندا اليوم الاثنين.

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