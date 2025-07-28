محافظ البقاع يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء بلديات أقضية زحلة البقاع الغربي وراشيا لبحث الشؤون الأمنية والإدارية

عقد محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعات متتالية في مكتبه في سراي زحلة، ضمّت رؤساء بلديات قضاء زحلة، ورؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والمحلية، بحضور قائمقام البقاع الغربي الأستاذ وسيم نسبيه، وقائمقام راشيا الأستاذ نبيل المصري، ورئيس قسم المحافظة الأستاذ وسيم شهوان.
تركزت الاجتماعات على مناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة البقاع والتأكيد على أهمية تفعيل دور الشرطة البلدية ولكن ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء منعا من حصول أية اخطاء في التدابير المتخذة، مع التشديد على ضرورة التنسيق المسبق مع المحافظ والقائمقامين في ما خص أي إجراء أو قرار يُتخذ على المستوى الأمني أو التنظيمي.
كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من القضايا الإدارية لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم العمل البلدي، من اجل تفعيل وتحسين واقع الخدمات وتلبية حاجات المواطنين.
وأكد المحافظ أبو جوده على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والقائمقاميتين وبين البلديات من اجل تحقيق تنمية متوازنة في جميع البلدات.
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