سلام عزّى بزياد الرحباني وسلّم عائلته باسم الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور

قدّم رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ التعازي بوفاة الفنّان ​زياد الرحباني​ لعائلته، خلال مراسم الوداع الّتي أُقيمت في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة- بكفيا، وسلّم العائلة وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، تكريمًا لمسيرته الفنيّة والوطنيّة الفريدة.

وأشار سلام في كلمة له، إلى "أنّني أتكلّم حيث تختنق الكلمات. أقف بخشوع أمام الأم الحزينة، والعائلة، والأصدقاء… ولبنان كلّه شريك في هذا الحزن الكبير.

زياد المبدع العبقري،

كنتَ أيضًا صرخة جيلنا الصّادقة، الملتزمة قضايا الإنسان والوطن. وقد قلتَ ما لم يجرؤ الكثيرون منّا على قوله.

أمّا "بالنسبة لـبكرا شو"، فللأجيال القادمة، ستبقى يا زياد، صوت الجمال والتمرّد، وصوت الحق والحقيقة حين يصير السّكوت خيانة".

ولفت إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قرّر منح الفقيد الغالي وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، وقد كلّفني -فتشرّفت- أن أُسلّمه اليوم إلى العائلة الكريمة، متقدّمًا منها باسم الرّئيس وباسمي الشّخصي، بأحرّ التعازي، سائلًا الله أن يتغمّده بغالي رحمته، ويسكنه فسيح عليائه وأن يُلهم عائلته ومحبّيه الصّبر والعزاء".