القاهرة تشدد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، على أهمية التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبدالعاطي بنظيره البريطاني ديفيد لامي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأطلع وزير الخارجية المصري المسؤول البريطاني على آخر المستجدات ذات الصلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ، مشدّدًا على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة، واستخدامها سياسة التجويع ضد المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

واستعرض في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وبشأن العلاقات بين القاهرة ولندن، أشاد الوزير عبدالعاطي بالتطور اللافت في العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة الأخيرة، والذي ستتم ترجمته عبر ترفيع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير الخارجية المصري الحرص على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق مصلحة البلدين.

المصدر : وكالات